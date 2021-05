Aggressione ieri al comandante vicario della polizia municipale di Messina, Giovanni Giardina. Durante un controllo routinario in un'attività commerciale in zona sud, il dirigente è stato aggredito dal titolare che è stato arrestato. Per lui è stato disposto il divieto di dimora a Messina fino al processo previsto il 21 giugno. Il commissario ha avuto una prognosi di 10 giorni.

