A Galati Marina sono iniziati ufficialmente oggi i lavori per contrastare l'erosione costiera che in questi anni ha messo in serio pericolo l'abitato del villaggio della zona sud. Con la posa del primo pennello è stato dato il via al progetto da 1 milione e mezzo di euro. Sulla spiaggia di Galati questa mattina c'erano il sindaco De Luca e l'assessore Caminiti, che hanno anche preso un impegno per mettere in sicurezza l'abitato di Santa Margherita.

