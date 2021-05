Messina, vaccini...in attesa delle dosi

Maggiori aperture per la movida, con un occhio vigile però all'altra faccia della medaglia, quella dei positivi, dei vaccini e delle persone che ancora nei nostri ospedali combattono il temibile virus e purtroppo continuano a morire. In attesa che arrivino le nuove scorte di vaccini si continua a immunizzare la popolazione con quanto rimane nei frigoriferi. Il Palarescifina sarà inserito in piattaforma mercoledì, ma chi rientra nelle categorie previste può in pratica chiedere la sua dose. Intanto sono due i decessi al Policlinico e al Papardo: 1 donna di Messina, di 75 anni e un 1 uomo di 61 anni di Barcellona. Oggi ultima giornata dell'iniziativa “Proteggi te e i nonni”.

