Nel primo sabato di zona gialla e con il coprifuoco alle 23, a Messina è tornata la movida. Ieri sera nelle vie dei locali del centro città c'era tantissima gente. Ristoranti e pizzerie pieni, prenotare un tavolo non è stata impresa semplice. Cambiano le abitudini, si cena prima, ma la voglia di normalità era tanta. Soprattutto per chi è tornato a lavorare dopo tanti mesi di chiusure. Gioia per i gestori dei locali. Ma non bisogna abbassare la guardia.

