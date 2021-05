15 anni sono fin troppi per avviare un progetto, anche se il centro commerciale di Zafferia è il più grosso investimento economico finanziario in città. Un investimento di circa 100 milioni di euro, una previsione di oltre 400 posti di lavoro e un impegno, in cantiere, di 300 tra tecnici e operai. La parte burocratica è stata molto complessa ma la prossima settimana anche il protocollo di legalità, ultimo atto prima della partenza, sarà sottoscritto.

