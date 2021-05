Il Pala Rescifina di Messina: ampi spazi per accettazione, anamnesi e somministrazioni - VIDEO

“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto, oggi si avviano le vaccinazioni anche al Palarescifina, una struttura molto grande di oltre 2500 mq al coperto, l’hub più grande della Sicilia, che permetterà, grazie ad ampi spazi, vaccinazioni in sicurezza, rispettando le disposizioni anti Covid, e percorsi dedicati per le inoculazioni. Insieme agli altri hub che abbiamo avviato in questi giorni, Patti, Capo d'Orlando, Milazzo, Taormina e domani Brolo, darà un notevole contributo alla campagna vaccinale in provincia di Messina, permettendoci di superare tranquillamente il target stabilito dal generale Figliuolo di 6300 inoculazioni giornaliere, che già negli scorsi giorni più volte abbiamo raggiunto e superato, arrivando a 7000 dosi al giorno”.

A dirlo il commissario per l'emergenza Covid 19 di Messina Alberto Firenze durante l'inaugurazione del Palarescifina a Messina che diventa così, il terzo grande hub della città dello Stretto dopo quello della Fiera e dell’Ospedale Militare. Erano presenti, tra gli altri, il direttore generale ff dell'Asp di Messina Bernardo Alagna, il sindaco di Messina Cateno De Luca, l’assessore comunale all'emergenza Covid 19 Dafne Musolino e il dirigente regionale della Protezione Civile Bruno Manfrè. Nel corso della cerimonia don Sergio Siracusano, parroco della parrocchia “Della Sacra Famiglia” del villaggio Cep, ha impartito la benedizione al nuovo hub vaccinale.

