Acr Messina di scena a Troina, Fc in casa nel big-match con la Gelbison

In serie D si giocano domani le gare della 31esima giornata. A quattro turni dalla conclusione della stagione regolare, che chiuderà i battenti domenica 20 giugno, la capolista Acr Messina è di scena a Troina mentre il Fc, che insegue la vetta con un ritardo di quattro punti, ospiterà la Gelbison. Dopo questa giornata, il torneo si fermerà per due settimane per consentire i dieci recuperi mancanti e riallineare le squadre con lo stesso numero di partite a tre turni dalla fine.

