La chiusura del punto vaccinale al Piemonte ieri ha spiazzato molti cittadini. Purtroppo, come sostenuto dai responsabili, era tutto stabilito. Peccato però che i primi che dovevano saperlo, gli utenti, non sono stati avvisati, almeno finora, se non tramite le notizie uscite sulla stampa.

Un corto circuito, insomma, in cui non si capisce bene di chi sia stata la responsabilità.

