Vaccini a Messina. Nel borgo di Roccafiorita il primo camper anti-covid. LE INTERVISTE

“Seguendo quanto disposto dalla Regione, abbiamo organizzato questa campagna vaccinale a chilometro zero, dove a bordo di un mezzo speciale frigo emoteca raggiungeremo tutti i piccoli comuni per inoculare i vaccini ai cittadini over 18 anni e renderli covid free in 15 giorni. Abbiamo iniziato oggi da Piazza Autonomia a Roccafiorita, un borgo che ha solo 186 residenti (30 dei quali già vaccinati) ed è il più piccolo comune del Meridione”. A dirlo il commissario dell'Emergenza Covid 19 di Messina Alberto Firenze durante l’avvio del tour per vaccinare i piccoli comuni della provincia di Messina.

“Soddisfatto anche il sindaco di Roccafiorita- Carmelo Concetto Orlando – che ha sottolineato: “E’ una grande opportunità per il nostro comune e per gli altri limitrofi, ringrazio il presidente della Regione, l’Asp e il Commissario Emergenza Covid 19 di Messina - che ci hanno portato qui la campagna vaccinale per rendere Roccafiorita e altri bellissimi borghi Covid Free. Da oggi potremo programmare la stagione turistica ed invito i visitatori a raggiungere tutti i borghi Covid free”.

