Il ministero ha scelto dove realizzare il secondo palazzo di Giustizia. Non sarà una sola sede ma due. I palazzi Inps di via Capra e via Romagnosi. Il primo è pronto all'uso. Il secondo è chiuso dal 2015 ma dovrà essere sottoposto a piccoli interventi di adeguamento e ristrutturazione. I primi a essere trasferiti giudici del lavoro e giudici di pace.

