Addio al maestro Franco Battiato: l'intervista rilasciata a RTP

E' morto stamattina, dopo lunga malattia, nella sua casa di Milo, in provincia di Catania, il cantautore Franco Battiato. Ad aggravare lo stato di salute una caduta dal palco nel 2015 che gli provocò la frattura del femore e del bacino. 50 anni di musica in un percorso davvero unico nel panorama italiano ed anche una una breve esperienza (non retribuita) come assessore alla Regione Siciliana con la giunta Crocetta, durata solo quattro mesi.

Per ricordare Battiato vi proponiamo un'intervista realizzata nel novembre 2007 da Rosario Pasciuto al teatro Vittorio Emanuele trasmessa nel programma di RTP “L'Alchimista” .

