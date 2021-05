Inquietante atto di vandalismo ai danni della Messina servizi proprio nei giorni in cui si sta lavorando alla definitiva rimozione dei cassonetti. Quindici postazioni sono state date alle fiamme in tre notti diverse.

L'ultimo incendio la notte scorsa in via Ugo Bassi. Gli incivili, intanto, continuano a depositare rifiuti in mezzo alla strada. Il presidente Lombardo annuncia. “Venerdì toglieremo l'ultimo cestello”.

