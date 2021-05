Risanamento, i "dimenticati" di Fondo Fucile: entro 7 giorni la graduatoria

Addossate a Fondo Fucile ci sono 8 baracche non comprese nelle operazioni che stanno portando allo sbaraccamento di quel rione. Tre famiglie hanno disabili in casa. Ci sono numerosi bambini. Il presidente di Arisme Scurria annuncia una mini graduatoria entro sette giorni. Vivono in un piccolo vicolo in baracche fatiscenti con disabili e decine di bambini a largo Diogene, in baracche attigue a Fondo Fucile e non comprese nella consegna degli appartamenti di queste ultime settimane. Arisme appronta una graduatoria a parte. Il presidente Scurria promette: entro venti giorni avranno le nuove abitazioni.

© Riproduzione riservata