Messina, al via la stagione balneare con due novità

La stagione balneare in Sicilia scatta ufficialmente il 16 maggio anche se in zona arancione ancora per 24 ore. A Messina il presidente della Federazione delle imprese balneari ha incontrato l’assessore comunale Dafne Musolino, per definire le linee guida da adottare nell’erogazione dei servizi. Definito il nuovo protocollo in vista dell’imminente stagione estiva. E’ stato sostanzialmente riproposto il protocollo siglato lo scorso anno con l’introduzione di due variazioni significative espressamente richieste dalla F.I.BA.

In primo luogo, viene cancellato l’obbligo a carico degli stabilimenti balneari di Messina di garantire la presenza degli “steward di spiaggia”. Questa decisione è stata assunta per uniformare le procedure in vigore sul territorio comunale a quelle vigenti nel resto del Paese, e per evitare che sulle imprese balneari messinesi gravino oneri altrove non previsti. Inoltre, rispetto alla scorsa estate, viene meno il divieto di svolgimento sull’arenile di attività ludico-sportive di gruppo. Abbiamo sentito il presidente della FIBA Messina Santino Morabito

