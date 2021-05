La Vara di Messina per tutto agosto a piazza Castronovo? Ci pensa la V municipalità

La vara esposta a piazza Castronovo per tutto il mese di agosto. A chiederlo e' la v circoscrizione che ha votato all'unanimità una delibera che sarà sul tavolo del sindaco Cateno De Luca lunedì prossimo. La V circoscrizione in pressing sull'Amministrazione comunale per pedonalizzare una parte della piazza e collocare l'intera macchina votiva all'aperto in quella che è la sede di partenza della processione, a differenza di quanto fatto l'anno scorso quando solo una parte fu esposta all'interno della Basilica Cattedrale. Decentrare anche le attrattive turistiche è la parola d'ordine per la municipalità in quest'ennesima estate targata covid.

