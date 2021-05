Sono giorni di numeri record per la campagna vaccinale. Anche a Messina i dati sono i più alti dall'inizio delle vaccinazioni. Ieri solo l'hub della Fiera ha somministrato più di 1500 dosi. Questo boom di accessi però sta facendo registrare nuovamente disagi per le code e la confusione tra i prenotati e i non prenotati, ma si sta cercando di risolvere. Martedì parte il camper per i vaccini a km 0 per i comuni montani.

