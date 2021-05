Aperture e vaccini sono gli argomenti all'ordine del giorno ma non si deve e non si può tralasciare ancora la situazione pandemica che non accenna a diminuire. Purtroppo si contano ancora troppi decessi e i contagi sono sempre molto frequenti. Avvengono nei luoghi di lavoro, si portano a casa e viceversa. Al Policlinico chiusi i reparti di "Medicina" per sanificazione.

