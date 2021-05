Streaming pirata delle tv a pagamento: la base era a Messina

Maxi operazione della polizia postale di Catania che ha azzerato dell'80% lo streaming illegale grazie all'individuazione a Messina di una importante "centrale". Oscurati 1 milione e mezzo di utenti che si collegavano illegalmente con le più conosciute piattaforme a pagamento.

Sono 45 le persone indagate dalla Procura di Catania per associazione per delinquere, accesso abusivo a sistema informatico, frode informatica e riproduzione e diffusione a mezzo internet di opere dell'ingegno. Un giro di affari illegale per milioni di euro.

© Riproduzione riservata