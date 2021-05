Messina, l'Inps ha messo in vendita la storica Villa Faro: c'è già un'offerta

Chi è stato bambino o adolescente tra gli anni Ottanta e i primi anni Novanta, probabilmente ricorderà l'ex colonia estiva di Villa Faro, di proprietà dell'istituto Postelegrafonici, nella riserva naturale di Capo Peloro. Da quella struttura ci sono passati tantissimi ragazzi per trascorrere le vacanze nel mare caldo e azzurrissimo, tra tuffi in piscina, giochi, sole e primi amori. Da parecchi anni quella struttura con ampi spazi verdi è chiusa ma restano molte tracce del suo passato. Visibili ancora le docce vicino alla piscina e i campi da tennis e da basket.

Gli enormi stanzoni che prima ospitavano la cucina, la mensa, le camerate sono vuoti, cosi come gli spazi comuni dove trascorrevano le vacanze tantissimi ragazzi siciliani e non solo. Restano ancora fotografie e cartelli, documenti, un pupazzo di peluche, che ricordano quell'epoca. Inaccessibili gli altri due edifici più piccoli con porte e finestre murate. Il tempo e i vandali hanno fatto la loro parte ma non hanno tolto fascino e potenzialità turistiche ad una struttura con spazi immensi e un panorama eccezionale racchiuso tra mare e lago.

L'Inps, subentrato a Ipost, dopo in primo tentativo fallito di qualche anno fa, ha di nuovo messo in vendita il bene. La novità di questi giorni è che c'è già un'offerta, chi vuole farsi avanti per presentare offerte concorrenti deve fare presto, c'è tempo fino al 24 maggio.

