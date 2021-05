Ancora mistero attorno al caso della 44enne casalinga di Raccuja, Giovanna Martella, trovata morta ieri pomeriggio sulla spiaggia di Ponte Naso. Sarà l'autopsia, che sarà eseguita probabilmente domani, a chiarire le cause della morte. La donna, che non aveva relazioni sentimentali, si sarebbe recata da sola in spiaggia forse per fare jogging, una circostanza che la sorella tende ad escludere.

