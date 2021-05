Messina, l'assessore Gallo sullo stadio Franco Scoglio: "Il dirigente sta valutando i rilievi emersi"

L'assessore comunale Francesco Gallo torna a parlare del bando per lo stadio "Franco Scoglio" evidenziando che il rup Salvatore De Francesco è ancora impegnato in alcune valutazioni, dopo la consulenza dello studio Vermiglio, prima di decidere se affidarlo all'Fc Messina. Il rappresentante della Giunta De Luca, ha evidenziato come, se ancora la procedura non si è conclusa, evidentemente il Responsabile Unico del Procedimento ritenga vi siano ancora dei punti da chiarire in merito alla proposta presentata dal club giallorosso, già approvata dalla Commissione di gara ma con alcune raccomandazioni. Sulle quali si starebbe continuando a concentrare l'attenzione.

Gallo si è poi dedicato al prossimo cartellone di spettacoli, con la musica live che torna nello scenario suggestivo di Villa Dante. Cartellone che verrà ufficializzato la prossima settimana: già annunciata dal cantante la data di Piero Pelù, ma non mancheranno altri nomi di primo piano.

