Avviato da oggi il passaggio di 43 psicologi dall'Ufficio commissariale per l'emergenza Covid al servizio di psicologia dell'Asp. Per praticità e per osservare le norme antiassembramento si è convenuto che le riunioni si svolgessero negli uffici Asp di via Cavalieri della Stella. Iniziativa determinante per far fronte ai numerosi disagi dei minori emersi in tempo di pandemia.

