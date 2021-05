I lavori di riqualificazione dell'ex quartiere fieristico totalmente bloccati. Verso la risoluzione del contratto l'appalto da cinque milioni, già espletato in parte, con la dittà Lupò. Per l'ex teatro, dove sono state trovate le bombe, progetto pronto ma da inviare al ministero della Difesa. Sino a giugno alla Fiera non si muoverà una pietra.

