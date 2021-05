E’ fuori pericolo la donna 61 enne di Gioiosa Marea che il 18 aprile era stata ricoverata all'ospedale "Papardo" per una trombosi all’arteria mesenterica dopo 10 giorni dalla somministrazione del vaccino Astrazeneca. Era stata ricoverata in rianimazione in gravi condizioni, ma le cure dei sanitari hanno evitato il peggio. Ebbene, a quanto pare, sembra che il siero anglo svedese questa volta non c’entri nulla con l’evento avverso.

