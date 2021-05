La pandemia sta producendo effetti disastrosi sulla salute psicologica di molte persone. I giovani sono sotto la lente d’ingrandimento degli esperti che in base ai dati dei ricoveri in neuropsichiatria infantile si dicono molto preoccupati. Servono psicologi sul territorio e da domani, grazie alla pressante richiesta del garante per l’infanzia e alla risposta del Commissario per l’emergenza Covid e dell’Asp, si inizia con l’impiego di 34 figure professionali.

© Riproduzione riservata