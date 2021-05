Oggi secondo giorno dell'Open week end in tutta la Sicilia in cui è stata inserita anche la categoria dei fragili over 50. A Messina si lavora nei centri vaccinali ospedalieri ma è la Fiera il punto in cui confluiscono la maggior parte degli utenti. 775 solo ieri. Oggi si continua anche con le somministrazioni a Salina, mentre domani apre l'hub a Capo D'Orlando.

