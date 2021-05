Il virus negli ultimi tre mesi ha messo in crisi il sistema scuola. Diversi i contagi, ma quello che ha messo in ginocchio le scuole è stato l'isolamento di numerosi professori. Tante le classi in dad. Al comprensivo Verona Trento, per una positività finiscono in Dad dieci classi da oggi.

Il mese di febbraio quello più difficile. Il report dell'assessorato alla Pubblica Istruzione.

