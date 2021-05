La stagione musicale dell'ente teatro è in bilico. Quasi due milioni di euro infatti non possono essere utilizzati. Sono vincolati ad una stabilizzazione degli orchestrali che non può essere effettuata perchè i professori d'orchestra non hanno i requisiti chiesti dalla legge Madia. Il sindacato Siad-Cisal proclama lo stato di agitazione e punta l'indice contro il piano di assunzioni varato dall'ente.

© Riproduzione riservata