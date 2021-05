Messina: vaccini nelle comunità minori

I contagi del Covid non hanno risparmiato in questi mesi case famiglia e comunità. Ne abbiamo parlato diverse volte nel corso di quest’ultimo anno in cui anche centri per minori hanno pagato lo scotto della quarantena e non solo. In questi giorni i contagi hanno riguardato anche la casa famiglia di Cristo Re. Adesso grazie all’intervento del garante per l’infanzia sono iniziate le somministrazioni di vaccini in questa tipologia di strutture. Oggi si conclude a Cristo Re e si comincia con gli operatori della cooperativa Arzilla.

