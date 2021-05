E' servito un lungo lavoro di intelligence, da parte della Polizia, per espugnare il complesso popolare di via Seminario estivo trasformato in centrale dello spaccio dal clan Arrigo. 39 le persone arrestate ieri nell'operazione che ha smantellato i gruppi Arrigo e Bonanno. Importante il ruolo delle donne.

© Riproduzione riservata