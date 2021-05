Il Covid raggiunge anche la guida della chiesa messinese. Positivo al tampone molecolare l'arcivescovo monsignor Accolla che ha contratto il virus durante la sua attività pastorale a Palermo. Il presule è in isolamento domiciliare da quattro giorni come il suo segretario particolare negativo al tampone. Nessun altro positivo in Curia. Monsignor Accolla sta bene ed è asintomatico. Non era vaccinato.

