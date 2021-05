Inaugurato l'hub di Capo d'Orlando: potrà somministrare 800 vaccini al giorno

«È stato un iter autorizzativo piuttosto lungo, ma ciò che conta è che Capo d'Orlando potrà dare il suo contributo per raggiungere l'obiettivo dell'immunizzazione e per tornare alla desiderata normalità». L'hub, grande 300 metri quadri, è ubicato nella piazza mercato ed all'interno ospita 9 postazioni per la somministrazione dei vaccini, nonché spazi destinati all'anamnesi dei pazienti, sale d'attesa, spogliatoi e uffici. A pieno regime, potrebbe giungere a somministrare fino a 800 vaccini al giorno. Il centro è stato inserito nel portale nazionale delle prenotazioni anti-covid e già al primo giorno ha esaurito le disponibilità di questa settimana.

A prestare servizio sanno anche molti medici di famiglia della zona che come volontari hanno già dato la loro disponibilità. L'hub è stato realizzato grazie alla sinergia tra Palazzo Europa e le aziende C.P.R. Consulting, Irritec ed Eurofood.

