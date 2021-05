Oggi a Galati Marina si apre il cantiere per gli interventi anti erosione costiera. Dopo tante battaglie, è tutto pronto per sistemare le barriere di scogli che dovranno arginare la furia delle mareggiate. Questa mattina sono arrivati i primi mezzi. L'erosione però non riguarda solo Galati. Da una parte c'è S. Margherita, ma rischia anche Mili Marina

