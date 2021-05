Messina, stazionamento in spiaggia: sei verbali da 450 euro a Pace per violazione dell'ordinanza

Tolleranza zero per coloro che non hanno rispettato l'ordinanza del sindaco De Luca in vigore sino alla mezzanotte di oggi. Sei verbali da 450 euro a Pace dove qualcuno aveva ugualmente deciso di trascorrere la mattinata in spiaggia. Droni ed elicotteri controllano dall'alto. Le pattuglie dei vigili, e delle altre forze dell'ordine presidiano il territorio. Due sit-in di protesta ieri 1 maggio festa dei lavoratori: uno in piazza Unione europea degli operatori dei lavoratori dello spettacolo, uno alla passeggiata a mare dei giovani del Pd.

