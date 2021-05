La Procura ha aperto un'inchiesta sul caso della trentenne morta venerdì scorso al Piemonte dopo essersi recata per ben tre volte in ospedale accusando forti mal di testa e vomito. Inizilamente le era stata diagnosticata una cevicalgia. Probabilmente già domani sarà affidato l'incarico per l'autopsia. La donna Jenny Silvestro, 30 anni, lascia un bimbo di cinque anni e il marito.

