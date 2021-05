Coronavirus Sicilia, numeri in miglioramento. Messina resta la provincia meno colpita

La Sicilia destinata a restare arancione anche se i dati sui contagi, diffusi dagli epidemiologi di Covistat 19, sono confortanti. L'RT scende sotto l'1. Scende anche l'incidenza settimanale che riguarda i nuovi positivi. Messina si conferma città virtuosa: RT a 0,90 e incidenza dei casi settimanali su 100 mila persone a quota 98. Per i vaccini ancora giornate positiva. Hub dell'ex ospedale militare centro più cliccato in provincia dopo la fiera dove ieri, 1 maggio, i non prenotati sono stati 276.

