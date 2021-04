Messina: stalli blu gratis, ma non tutti sono d'accordo con la scelta

E' stata prolungata fino al 30 giugno la gratuità della sosta nelle zone a traffico limitato del centro città. Ieri sera la Giunta ha ratificato il provvedimento che sarebbe scaduto domani. L’iniziativa rientra all’interno di un pacchetto più ampio varato dall’amministrazione De Luca per sostenere il commercio e i cittadini in questa fase di pandemia. Atm che gestisce gli stalli blu riceverà 166.000 euro al mese per i mancati introiti mentre gli ausiliari del traffico sono in cassa integrazione e rotazione. Un bonus aziendale garantisce ai lavoratori lo stipendio pieno. Ma il nuovo provvedimento non è stato accolto positivamente da tutti.

© Riproduzione riservata