Pochi giorni fa la tanto attesa firma per dare il via agli interventi contro l'erosione costiera a Galati. Una bella notizia che però lascia ancora una volta delusi gli abitanti di Santa Margherita. Un centinaio di famiglie che continua a vivere con la paura del mare. Ci hanno raccontato dei tanti danni subìti in questi anni, dei soldi spesi. Chiedono attenzione.

