Messina, lo sconforto dei ristoratori. Parla il presidente di Confcommercio, Carmelo Picciotto

Domani in piazza lo sconforto dei ristoratori messinesi. Alle 10.30, i rappresentanti della ristorazione messinese, del settore wedding e di tutti gli ambiti della filiera correlata, manifesteranno in un'assemblea convocata in piazza Unione Europea, ai piedi di Palazzo Zanca. Un evento accompagnato da una lettera inviata al prefetto dalla Fipe Confcommercio, con una serie di richieste messe nero su bianco dai ristoratori e dal presidente Carmelo Picciotto. Lo abbiamo sentito alla vigilia della manifestazione.

