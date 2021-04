Si lavora alacremente per dare alla città un nuovo punto vaccinale. Quello della zona sud al Palarescifina. I lavori procedono e saranno consegnati in settimana. Sono già stati montati i box e allestiti gli spazi esterni. La protezione civile regionale lavora all'apertura di 17 centri vaccinali in tutta la Sicilia.

