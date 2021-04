Un tavolo per due sullo spartitraffico di via La Farina. E' la provocazione lanciata dal proprietario di un noto ristorante della città che ha voluto immortalare in uno scatto tutta l'amarezza e la rassegnazione di chi attende di poter tornare a lavorare ma non sa se potrà farlo. Le nuove misure del governo per la riapertura di locali, ristoranti e bar in zona gialla puntano tutto sugli spazi all'esterno. Ma c'è chi non ha questa possibilità e non sa come fare.

