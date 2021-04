Messina, nonno Mario invalido di guerra e fratello di un partigiano. Si vaccina il 25 Aprile

Oggi ultimo giorno open weekend che dà la possibilità ai non prenotati over 80, 60-79 senza patologie per fare Astrazeneca, e 60-79 con patologie e certificazioni per Pfizer e Moderna. Primo giorno non prenotati 50 persone, secondo 300, terzo 459. Una crescita che fa ben sperare per oggi. Quando peraltro in Fiera si è presentato per vaccinarsi - nel giorno del 25 aprile - un mutilato civile di guerra, con fratello partigiano. La storia di Mario Santoro, 91 anni. È stata una casualità che l'uomo si sia vaccinato oggi: i ricordi del fratello ormai morto e anche il giorno della liberazione e dello sbarco degli anglo americani.

