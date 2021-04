Messina, il racconto di nonno Mario: quella bomba che mi scaraventò a terra

«Era il 30 gennaio del 1943. Quella mattina – racconta il signor Santoro – me la ricordo come se fosse ieri. Il sole splendeva. Mia madre mi mandò in giro a sbrigare una commissione e ad un certo punto, mentre mi trovavo a piazza del Popolo, suonò la sirena che lasciava intendere che dovevamo proteggerci dalle bombe che sarebbero arrivate a distruggere tutto. Io scappai assieme ad altri verso il ricovero di Santa Marta, ma prima di mettermi al riparo ci fu un' esplosione che mi scaraventò a terra».

© Riproduzione riservata