Covid, a Messina altre 2 vittime: domani si inaugura l'hub al Policlinico

Ancora due decessi oggi al Policlinico di Messina nei reparti Covid. Si tratta di due signore messinesi di 80 e 72 anni che portano a 28 la triste conta delle vittime in questo mese di aprile negli ospedali.

Si continua con la vaccinazione e oggi è l'ultima giornata dell'Open week end in Fiera e negli hub vaccinali della provincia, iniziativa nata per incentivare la campagna in Sicilia. Buone aspettative sulle adesioni che dopo il flop di giovedì hanno fatto registrare una lieve ripresa negli ultimi giorni. Domani si inaugura il nuovo hub al Policlinico.

