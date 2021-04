Spostamenti tra regioni diverse: arriva il green pass. Ecco come funziona

Da lunedì prossimo 26 aprile per spostarsi tra Regioni di diverso colore servirà il green pass, la certificazione verde introdotta dal decreto riaperture del governo per consentire un graduale allentamento delle misure restrittive anti-Covid. Servirà per muoversi tra Regioni. E' un provvedimento già operativo che bisogna spiegare nei dettagli. La Regione Siciliana non ha provveduto ad emanare una circolare esplicativa. Cosa che farà nel corso della settimana entrante. Intanto vediamo di cosa si tratta. Ma il Garante è già critico.

