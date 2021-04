Vaccini, secondo giorno di open week end alla fiera di Messina. L'appello: "Venite a proteggervi"

Oggi secondo giorno weekend Hub fiera per Astrazeneca senza prenotazioni. Naturalmente per il weekend le categorie che possono accedere senza prenotazioni sono sempre ultra 80enni o 60-79 con patologie e con certificati per fare Pfizer e 60-79 senza patologie per fare Astrazeneca. Anche oggi file differenziate tra prenotati e non prenotati.

L’open weekend per i vaccini senza prenotazioni agli over 60 si tiene anche nell’hub allestito all’ex ospedale militare. Questa mattina, fino a mezzogiorno, sono state somministrate 17 dosi di AstraZeneca e 60 di Moderna (tra prenotati e non prenotati). Il dato di ieri, invece, è di 40 AstraZeneca e 145 Moderna.

