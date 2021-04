Secondo giorno del secondo Open weekend in Fiera che a Messina va in controtendenza con gli altri centri delle province siciliane. Visto il poco gradimento della cittadinanza nei confronti di Astrazeneca c'è da rimarcare che all'iniziativa possono aderire anche le persone non prenotate con patologie certificate che faranno i vaccini Pfizer o Moderna. Oggi intanto i lavori al Palarescifina entrano nel clou.

