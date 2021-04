I prossimi sessanta giorni saranno decisivi per il definitivo sbaraccamento delle 88 favelas messinesi. In gioco fondi per 455 milioni. Dal progetto qualità dell'abitare, alla legge sul risanamento, alla legge 10 regionale, ai progetti di Arisme già finanziati. Cancellazione delle baraccopoli entro il 2023. Obiettivo difficile ma non impossibile.

