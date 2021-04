Messina, nuovo lutto alla "Come d'incanto": il Covid si porta via un'altra nonnina

Non ce l'ha fatta l'anziana della casa di riposo “Come d'incanto” che era stata contagiata dalla variante inglese insieme con altre ospiti tra cui due coetanee che hanno perso la vita, il 7 e l'8 aprile scorsi. L'83 enne ha combattuto con tutte le sue forze. I casi erano scoppiati nonostante la somministrazione dei vaccini, anche se in presenza di anziani con ulteriori patologie. Intanto oggi sono arrivate in città altre dosi di Pfizer e i medici di famiglia si organizzano per vaccinare nei propri studi.

