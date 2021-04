Nell'attuale fase pandemia a Messina si lavora su apertura Hub vaccinali e sul reperimento di vaccini. Dopo i 5000 vaccini arrivati ieri di Moderna oggi sono in arrivo in città e provincia circa 12 mila dosi di Pfizer. E mentre al Palarescifina si continua a lavorare oggi il commissario per l'emergenza è stato a Lipari per decidere su un nuovo centro hub.

